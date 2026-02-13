Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

В МОК рассказали, сколько стран осталось бы на ОИ в случае бана из-за войн

В МОК рассказали, сколько стран осталось бы на ОИ в случае бана из-за войн
Комментарии

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, заявил, что если бы МОК протестовал против всех конфликтов, на Олимпийских играх в Италии участвовало бы только пять Национальных олимпийских комитетов (НОК).

«Наши действия в отношении ОКР были приняты по спортивным причинам и нарушению Олимпийской хартии. У нас возникали разные вопросы в отношениях с российским правительством, в том числе по поводу Олимпийских игр в Сочи. Но отстранение ОКР не было протестом против войны. Если бы мы протестовали против войн, сегодня бы в Играх участвовали только пять НОК, а в летних Играх — ещё меньше», — приводит слова Адамса «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Владимир Зеленский отреагировал на решение МОК дисквалифицировать скелетониста на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android