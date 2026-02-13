В МОК рассказали, сколько стран осталось бы на ОИ в случае бана из-за войн

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, заявил, что если бы МОК протестовал против всех конфликтов, на Олимпийских играх в Италии участвовало бы только пять Национальных олимпийских комитетов (НОК).

«Наши действия в отношении ОКР были приняты по спортивным причинам и нарушению Олимпийской хартии. У нас возникали разные вопросы в отношениях с российским правительством, в том числе по поводу Олимпийских игр в Сочи. Но отстранение ОКР не было протестом против войны. Если бы мы протестовали против войн, сегодня бы в Играх участвовали только пять НОК, а в летних Играх — ещё меньше», — приводит слова Адамса «РИА Новости Спорт».