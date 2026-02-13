Федерация биатлона Украины выступила в поддержку дисквалифицированного на ОИ скелетониста

Президент федерация биатлона Украины Иван Крулько выступил с заявлением в поддержку скелетониста Владислава Гераскевича, который был дисквалифицирован на Олимпийских играх — 2026 в Италии из-за шлема с изображениями погибших спортсменов.

«Мы убеждены, что почтить память погибших — это не политическая пропаганда, а фундаментальный гуманитарный и моральный жест. Память об атлетах и тренерах Украины не может считаться политической демонстрацией.

Олимпийское движение всегда подчёркивало приверженность ценностям человеческого достоинства, уважения, солидарности и мира. Запрет на мемориальные акции противоречит этим ценностям и создаёт опасный прецедент, подменяя гуманность показной нейтральностью. Федерация биатлона Украины считает неприемлемым приравнивать политическую агитацию к чествованию человеческих жизней. Право на память — это фундаментальное право», — приводит слова Крулько Nordic Magazine.