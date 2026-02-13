Скидки
Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Финал
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Прекрасно катался». Туктамышева — о тренировке Гуменника перед ПП на Олимпиаде-2026

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева оценила тренировку российского фигуриста Петра Гуменника перед произвольной программой на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия). Гуменник представит свою произвольную программу сегодня, 13 февраля.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
108.16
2
Юма Кагияма
Япония
103.07
3
Адам Сяо Хим Фа
Франция
102.55

«Закончилась первая тренировка Петра Гуменника. Катался прекрасно, делал в программе прыжковые элементы очень чётко, уверенно, спокойно, холодно, не допускал каких-то ошибок, шероховатостей. Мне даже стало немножко страшно, потому что это был лишь тренировочный день, произвольная программа будет позже. На тренировке он сделал все прыжковые элементы, пропустил дорожку и вращения», – сказала Туктамышева в эфире Okko.

После короткой программы Гуменник занимает 12-е место (86,72 балла). Лидирует американский фигурист Илья Малинин, в его активе 108,16 балла.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

