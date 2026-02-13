«Всех порвал бы». Хэмилтон назвал, в какой дисциплине выступил бы на зимней Олимпиаде

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», назвал вид спорта, в котором мог бы выступить на зимней Олимпиаде.

«Если бы у меня был выбор, какой спортивной дисциплиной из олимпийского списка заниматься, это был бы бобслей. Я всегда мечтал попробовать бобслей. У Гренады нет своей команды, поэтому, возможно, я бы взял своего лучшего друга Джена, нашёл бы ещё пару ребят из Гренады и собрал бы команду по бобслею.

Или… Ну, я обожаю лыжные гонки, а ещё стрельбу. В стрельбе я бы всех порвал, потому что отлично стреляю, так что… В лыжных гонках я слабее, но только узнал, что есть ямайский лыжник, который выступает просто потрясающе, учитывая, что на Ямайке нет снега. Это крутая история. Но для лыж нужен хороший рост, а у меня нет такого, так что, наверное, надо выбрать другой вид. А вот в бобслее я бы точно всех порвал», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба команды.