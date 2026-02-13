Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Всех порвал бы». Хэмилтон назвал, в какой дисциплине выступил бы на зимней Олимпиаде

«Всех порвал бы». Хэмилтон назвал, в какой дисциплине выступил бы на зимней Олимпиаде
Комментарии

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», назвал вид спорта, в котором мог бы выступить на зимней Олимпиаде.

«Если бы у меня был выбор, какой спортивной дисциплиной из олимпийского списка заниматься, это был бы бобслей. Я всегда мечтал попробовать бобслей. У Гренады нет своей команды, поэтому, возможно, я бы взял своего лучшего друга Джена, нашёл бы ещё пару ребят из Гренады и собрал бы команду по бобслею.

Или… Ну, я обожаю лыжные гонки, а ещё стрельбу. В стрельбе я бы всех порвал, потому что отлично стреляю, так что… В лыжных гонках я слабее, но только узнал, что есть ямайский лыжник, который выступает просто потрясающе, учитывая, что на Ямайке нет снега. Это крутая история. Но для лыж нужен хороший рост, а у меня нет такого, так что, наверное, надо выбрать другой вид. А вот в бобслее я бы точно всех порвал», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба команды.

Материалы по теме
Прорвётся ли Коростелёв на олимпийский подиум? Следим за разделкой на Играх-2026! LIVE
Live
Прорвётся ли Коростелёв на олимпийский подиум? Следим за разделкой на Играх-2026! LIVE
Материалы по теме
«Я не буду об этом говорить». Репортёр — о реакции Хэмилтона на вопросы о Кардашьян
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android