Олимпиада-2026, лыжные гонки, мужчины: онлайн-трансляция разделки начнётся в 13:45 мск

Сегодня, 13 февраля, продолжится соревновательная программа Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в лыжных гонках. В рамках программы Олимпиады пройдёт мужская гонка на 10 км свободным стилем с раздельного старта, в котором примет участие российский лыжник Савелий Коростелёв. Старт гонки запланирован на 13:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки на 10 км с участием Савелия Коростелёва.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.