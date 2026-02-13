Скидки
Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Финал
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Олимпиада 2026

«Чудес не бывает». Орлов — о выступлении россиян на Олимпиаде в Италии

«Чудес не бывает». Орлов — о выступлении россиян на Олимпиаде в Италии
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос об участии российских спортсменов на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии. Всего в Олимпиаде принимают участие 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.

— Олимпиада захватывает в полной мере, тем более и наши спортсмены где-то выступают. Хотя про медали мы сейчас не мечтаем. Самое главное — участие.
 — А это принцип Олимпийских игр: главное — участие. Ясно, что пропуск крупнейших соревнований сказывается на всех спортсменах. Чудес не бывает. Без острой конкуренции в спорте ты никогда не будешь расти и подниматься выше, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

