Фрида Карлссон — о втором золоте Олимпиады-2026: было любопытно, где мой максимум

Двукратная олимпийская чемпионка зимних Игр — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо шведская лыжница Фрида Карлссон отреагировала на слова, что главным фаворитом в гонке на 10 км с раздельным стартом 12 февраля на ОИ-2026 была не она.

— Мы слышали, как перед гонкой Андрес Бистрём (тренер сборной Швеции. — Прим. «Чемпионата») сказал, он думает, что Джессика Диггинс — главный фаворит. Это были такие ментальные игры?

— Вы знаете, я не слышала этих слов. Думаю, сама по себе была спокойна, была уверена в собственных силах, верила в себя, знала, что всё получится, если я выдам максимум, то выиграю. И сейчас просто понимаю, всё получилось, понимаю, насколько много у меня сил, было любопытно, где мой максимум, я его показала, — сказала Карлссон в интервью Okko.

12 февраля Фрида Карлссон одержала победу в гонке на 10 км с раздельным стартом свободным стилем, опередив занявшую третье место американку Джессику Диггинс на 49,7 секунды. Ранее, 7 февраля, шведка впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой, победив в скиатлоне.

