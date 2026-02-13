Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Фрида Карлссон — о втором золоте Олимпиады-2026: было любопытно, где мой максимум

Фрида Карлссон — о втором золоте Олимпиады-2026: было любопытно, где мой максимум
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка зимних Игр — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо шведская лыжница Фрида Карлссон отреагировала на слова, что главным фаворитом в гонке на 10 км с раздельным стартом 12 февраля на ОИ-2026 была не она.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
12 февраля 2026, четверг. 15:00 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
22:49.2
2
Эбба Андерссон
Швеция
+46.6
3
Джессика Диггинс
США
+49.7

— Мы слышали, как перед гонкой Андрес Бистрём (тренер сборной Швеции. — Прим. «Чемпионата») сказал, он думает, что Джессика Диггинс — главный фаворит. Это были такие ментальные игры?
— Вы знаете, я не слышала этих слов. Думаю, сама по себе была спокойна, была уверена в собственных силах, верила в себя, знала, что всё получится, если я выдам максимум, то выиграю. И сейчас просто понимаю, всё получилось, понимаю, насколько много у меня сил, было любопытно, где мой максимум, я его показала, — сказала Карлссон в интервью Okko.

12 февраля Фрида Карлссон одержала победу в гонке на 10 км с раздельным стартом свободным стилем, опередив занявшую третье место американку Джессику Диггинс на 49,7 секунды. Ранее, 7 февраля, шведка впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой, победив в скиатлоне.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Материалы по теме
Фрида Карлссон выиграла гонку с раздельным стартом на 10 км на Олимпийских играх — 2026

Видео: Фрида Карлссон бросает топор в мишень

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android