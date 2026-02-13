63-летний итальянец устроил выставку, чтобы осудить излишества Олимпийских игр

Житель итальянской коммуны Ливиньо 63-летний Савьо Пери в бывшей пиццерии на оживлённой торговой улице устроил выставку, чтобы осудить финансовые и экологические излишества Олимпийских игр. Об этом сообщает RMC Sport.

По сообщению источника, прохожие останавливаются посмотреть на баннер, где на старое деревянное здание наклеены фотомонтажи с политиками и надписями: «экологическая катастрофа», «позор», «преступники». «Открыто, заходите, заходите, посмотрите настоящее лицо Игр!» — кричит посреди улицы мужчина. Старая пиццерия украшена фальшивыми купюрами и фотографиями, сделанными до и после работ в Ливиньо.

«Нам твердят об экологии, наследии, устойчивости, долгосрочном видении, но, по-моему, ничего этого нет — пустые слова. Я против этих Олимпийских игр, против всех отходов, которые они производят, против всех денег, растраченных на эти вещи. Это плохо продуманный проект. И, главное, в регионе есть другие проблемы. У нас серьёзный кризис со здравоохранением — нет больницы, нет врачей, но это не их приоритет.

Когда мы начали развешивать баннеры, полиция каждый день приходила и требовала их снять, угрожая штрафами, хотя всё по правилам. Не думаю, что те, кто приехал из Канады на соревнования, вернутся в отпуск в Ливиньо — у них дома есть всё необходимое. Мы работаем в основном с туристами из Восточной Европы, из Польши или Чехии, они очень милые. Поверьте, для меня эти Игры — чистая мегаломания», — сказал Савьо Пери.

В Ливиньо на Олимпийских играх — 2026 проходят соревнования по сноуборду и фристайлу.