Олимпиада-2026, биатлон, мужчины: онлайн-трансляция спринта начнётся в 16:00 мск

Сегодня, 13 февраля, продолжится соревновательная программа Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в биатлоне. В рамках программы Олимпиады пройдёт мужская спринтерская гонка на 10 км. Старт гонки запланирован на 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мужской спринтерской гонки.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывают 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта, которые принимают участие в Играх в нейтральном статусе. Российские и белорусские биатлонисты не были допущены до Олимпиады-2026.