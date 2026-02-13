Скидки
Кёрлинг. Германия — Италия
23:20 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

Олимпиада 2026, биатлон, мужчины: онлайн-трансляция спринта начнётся в 16:00 мск

Олимпиада-2026, биатлон, мужчины: онлайн-трансляция спринта начнётся в 16:00 мск
Комментарии

Сегодня, 13 февраля, продолжится соревновательная программа Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в биатлоне. В рамках программы Олимпиады пройдёт мужская спринтерская гонка на 10 км. Старт гонки запланирован на 16:00 мск.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 10 км Спринт
13 февраля 2026, пятница. 16:00 МСК
Не началось

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мужской спринтерской гонки.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывают 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта, которые принимают участие в Играх в нейтральном статусе. Российские и белорусские биатлонисты не были допущены до Олимпиады-2026.

Календарь Олимпийских игр - 2026
