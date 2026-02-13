Олимпиада-2026, фигурное катание, мужчины: онлайн-трансляция ПП начнётся в 21:00 мск

Скидки
Кёрлинг. Германия — Италия
23:20 Мск
Олимпиада-2026, фигурное катание, мужчины: онлайн-трансляция произвольной программы начнётся в 21:00 мск

Сегодня, 13 февраля, продолжится соревновательная программа Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в фигурном катании. В рамках программы Олимпиады мужчины-одиночники представят свои произвольные программы. Старт соревнований запланирован на 21:00 мск. Российский фигурист Пётр Гуменник занимает 12-е место после короткой программы (86,72 балла).

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы мужчин.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские и белорусские биатлонисты не были допущены до Олимпиады-2026.

