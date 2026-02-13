Скидки
Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Финал
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Олимпиада 2026

Фрида Карлссон высказалась о шансах догнать Клебо по количеству золотых медалей Олимпиад

Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка зимних Игр — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо шведская лыжница Фрида Карлссон отреагировала на вопрос о возможности догнать по количеству золотых наград Олимпиад семикратного чемпиона Игр норвежского лыжника Йоханнеса Клебо.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
12 февраля 2026, четверг. 15:00 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
22:49.2
2
Эбба Андерссон
Швеция
+46.6
3
Джессика Диггинс
США
+49.7

— Уже два золота. Как вы думаете, Клебо обгоните?
— Да нет, Клебо всё-таки величайший за всю историю. Я просто очень счастлива. Вообще рада, что нахожусь в такой хорошей форме. Давно мечтала о таких достижениях! — сказала Карлссон в интервью Okko.

12 февраля Фрида Карлссон одержала победу в гонке на 10 км с раздельным стартом свободным стилем на Олимпиаде — 2026 в Италии. Ранее, 7 февраля, шведка впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой, победив в скиатлоне.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
