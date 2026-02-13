В какое время Савелий Коростелёв стартует в гонке на 10 км свободным стилем на Олимпиаде

Сегодня, 13 февраля, состоится мужская лыжная гонка с раздельного старта свободным стилем на 10 км на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В гонке примет участие российский лыжник Савелий Коростелёв, который выйдет на старт под 70-м номером. Начало гонки запланировано на 13:45 мск. Россиянин стартует в 14:20 мск.

Посмотреть соревнования можно на онлайн-платформе Okko.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олипиаде-2026 в нейтральном статусе.