В университете, где учится Гуменник, рассказали, как Пётр принимает участие в жизни вуза

В Национальном исследовательском университете ИТМО (Санкт-Петербург) рассказали, какое участие принимает в жизни вуза российский фигурист Пётр Гуменник, который является студентом учебного заведения.

«Спортивный клуб ИТМО «Кронверкские Барсы» — это центр притяжения всей атлетической жизни университета от любительских тренировок до крупных соревнований. Поэтому выступление Петра на Олимпийских играх стало для нас значимым событием, которое не могли обойти стороной. Мы организовали совместный просмотр с угощениями, объединив студентов вокруг экрана.

Пётр — студент четвёртого курса факультета программной инженерии и компьютерной техники. Направление, которое он выбрал, считается одним из самых сложных в университете, совмещать интенсивную учёбу со спортом высших достижений способен далеко не каждый. Это подтверждает данное ему СМИ амплуа математика и стратега.

Несмотря на статус олимпийца, Пётр остаётся своим. Пока физкультура была обязательной, он, как и любой другой студент, каждый семестр приходил сдавать нормативы (несмотря на свои высокие результаты). В университете действует клуб фигурного катания, Пётр охотно участвует в его жизни: проводит мастер-классы и встречается с ребятами. ИТМО всегда поддерживает своих спортсменов, но такие примеры работоспособности и скромности вызывают особое уважение», — сообщили в спортивном клубе ИТМО корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

