Гуменник рассказал, как прошла тренировка перед произвольной программой на ОИ-2026

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник поделился впечатлениями после тренировки перед произвольной программой на Олимпийских играх – 2026. После короткой программы Гуменник занимает 12-е место (86,72 балла). Лидирует американский фигурист Илья Малинин, в его активе 108,16 балла.

«На олимпийском льду всегда прекрасно кататься, тем более вчера я отдохнул, набрался сил. Сегодня [12 февраля] вышел на арену, смотрю, трибуны полные зрителей. И я так вдохновился, меня стала переполнять энергия, так что единственное, за чем мне нужно было следить, это чтобы как-то себя успокаивать, останавливать, чтобы не перетренироваться», – сказал Гуменник в интервью Okko.