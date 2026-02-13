Скидки
В МОК надеются на скорейшее возобновление позитивного диалога с Россией

Комментарии

Президент Международной федерации спортивного кино и телевидения (FICTS), член комиссии по культуре и олимпийскому наследию МОК Франко Аскани заявил, что отсутствие российских спортсменов ощущается на зимней Олимпиаде в Милане (Италия), а также выразил надежду на скорейшее возобновление диалога с Россией.

«Мы надеемся, что эта ситуация изменится как можно скорее. Как федерация, признанная Международным олимпийским комитетом, надеемся продолжить позитивный диалог, который мы всегда вели с Россией. Отсутствие россиян чувствуется, потому что в зимних видах спорта есть история и традиция. Это как стол с четырьмя ножками: если убрать одну ножку, он останется стоять, но перестанет быть устойчивым. Слово «бойкот» больше не должно существовать. Спортсмены имеют право участвовать, спортсмены должны участвовать», — приводит слова Аскани «РИА Новости Спорт».

