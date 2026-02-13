Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёрлинг. Германия — Италия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

На Олимпиаде за три дня закончились бесплатные презервативы для спортсменов

На Олимпиаде за три дня закончились бесплатные презервативы для спортсменов
Комментарии

На Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) за три дня закончились бесплатные презервативы для спортсменов в Олимпийской деревне. Об этом рассказал один из участников Игр-2026 на условиях анонимности.

«Запасы исчерпались всего за три дня, пообещали новые, но когда именно — неизвестно», — приводит слова спортсмена La Stampa.

По данным издания, для участников соревнований было предусмотрено около 10 тыс. презервативов. Для сравнения, на летних Олимпийских играх в Париже два года назад организаторы подготовили для атлетов порядка 300 тыс. средств контрацепции.

Практика бесплатного распространения контрацептивов существует с 1988 года и прерывалась лишь однажды — на Играх в Токио-2020 из-за пандемии.

Материалы по теме
Прорвётся ли Коростелёв на олимпийский подиум? Следим за разделкой на Играх-2026! LIVE
Live
Прорвётся ли Коростелёв на олимпийский подиум? Следим за разделкой на Играх-2026! LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android