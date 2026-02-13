На Олимпиаде за три дня закончились бесплатные презервативы для спортсменов

На Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) за три дня закончились бесплатные презервативы для спортсменов в Олимпийской деревне. Об этом рассказал один из участников Игр-2026 на условиях анонимности.

«Запасы исчерпались всего за три дня, пообещали новые, но когда именно — неизвестно», — приводит слова спортсмена La Stampa.

По данным издания, для участников соревнований было предусмотрено около 10 тыс. презервативов. Для сравнения, на летних Олимпийских играх в Париже два года назад организаторы подготовили для атлетов порядка 300 тыс. средств контрацепции.

Практика бесплатного распространения контрацептивов существует с 1988 года и прерывалась лишь однажды — на Играх в Токио-2020 из-за пандемии.