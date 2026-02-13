«Запиваю диетической колой». Гуменник рассказал о питании на Олимпийских играх — 2026

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник рассказал о жизни на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, отметив хорошее питание и большое количество развлечений вне соревнований.

– Расскажи поподробнее, как тебя там кормят, какие ещё развлечения есть? Как ты играл на пианино, мы уже видели, может быть, ещё что-то?

– Да, кормят отлично: пицца, паста, всё это итальянское, разные булочки очень вкусные. Сыр жареный тоже мне очень понравился. Открыл для себя такую вот вещь.

– Сложно сдерживаться, ограничиваешь себя в чём-то?

– Ну, я это диетической колой запиваю, поэтому баланс держится. Развлечений очень много, тут есть аэрохоккей, футбол такой, где нужно руками крутить. Мы там с Вовой Литвинцевым запиливались, то он меня обыграет, то я его. Пока у нас там ничья, – сказал Гуменник в интервью Okko.