Олимпиада 2026

«Запиваю диетической колой». Гуменник рассказал о питании на Олимпийских играх — 2026

«Запиваю диетической колой». Гуменник рассказал о питании на Олимпийских играх — 2026
Комментарии

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник рассказал о жизни на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, отметив хорошее питание и большое количество развлечений вне соревнований.

– Расскажи поподробнее, как тебя там кормят, какие ещё развлечения есть? Как ты играл на пианино, мы уже видели, может быть, ещё что-то?
– Да, кормят отлично: пицца, паста, всё это итальянское, разные булочки очень вкусные. Сыр жареный тоже мне очень понравился. Открыл для себя такую вот вещь.

– Сложно сдерживаться, ограничиваешь себя в чём-то?
– Ну, я это диетической колой запиваю, поэтому баланс держится. Развлечений очень много, тут есть аэрохоккей, футбол такой, где нужно руками крутить. Мы там с Вовой Литвинцевым запиливались, то он меня обыграет, то я его. Пока у нас там ничья, – сказал Гуменник в интервью Okko.

