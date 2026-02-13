Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёрлинг. Германия — Италия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Мама скончавшегося биатлониста Баккена поблагодарила чемпиона ОИ-2026 Ботна

Мама скончавшегося биатлониста Баккена поблагодарила чемпиона ОИ-2026 Ботна
Комментарии

Олимпийский чемпион — 2026 в индивидуальной гонке 26-летний норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн рассказал, что получил сообщение от мамы скоропостижно скончавшегося Сиверта Гутторма Баккена. Ранее Ботн сообщил, что посвящает победу в индивидуальной гонке на Играх — 2026 в Италии Баккену.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
10 февраля 2026, вторник. 15:30 МСК
Окончено
1
Йохан-Олав Ботн
Норвегия
51:31.5
2
Эрик Перро
Франция
+14.8
3
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+48.3

«Я получил сообщение от матери Сиверта. Она не смотрела гонку, но слышала, что произошло, очень оценила всё, что было сказано и сделано. И это очень много значит. В первую очередь ты думаешь о людях, когда происходит нечто подобное», – приводит слова Ботна VG.no.

Сиверт Гутторм Баккен скоропостижно скончался 23 декабря 2025 года. Ему было 27 лет. Тело Баккена было найдено в гостиничном номере в итальянской Лавазе. Причина смерти Баккена пока остаётся неизвестной, однако в момент смерти биатлонист находился в гипоксической маске.

Материалы по теме
Мужской спринт на Олимпиаде-2026. Сможет ли Перро взять долгожданное золото? LIVE
Live
Мужской спринт на Олимпиаде-2026. Сможет ли Перро взять долгожданное золото? LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android