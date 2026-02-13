Мама скончавшегося биатлониста Баккена поблагодарила чемпиона ОИ-2026 Ботна

Олимпийский чемпион — 2026 в индивидуальной гонке 26-летний норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн рассказал, что получил сообщение от мамы скоропостижно скончавшегося Сиверта Гутторма Баккена. Ранее Ботн сообщил, что посвящает победу в индивидуальной гонке на Играх — 2026 в Италии Баккену.

«Я получил сообщение от матери Сиверта. Она не смотрела гонку, но слышала, что произошло, очень оценила всё, что было сказано и сделано. И это очень много значит. В первую очередь ты думаешь о людях, когда происходит нечто подобное», – приводит слова Ботна VG.no.

Сиверт Гутторм Баккен скоропостижно скончался 23 декабря 2025 года. Ему было 27 лет. Тело Баккена было найдено в гостиничном номере в итальянской Лавазе. Причина смерти Баккена пока остаётся неизвестной, однако в момент смерти биатлонист находился в гипоксической маске.