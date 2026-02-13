Скидки
23:20 Мск
Дмитрий Губерниев высказался о проблеме с контрацептивами на Олимпийских играх

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) за три дня закончились бесплатные презервативы для спортсменов.

«Бесплатные презервативы, предназначенные для спортсменов, закончились в Олимпийской деревне зимних Игр в Кортина-д'Ампеццо всего за три дня, сообщает газета La Stampa со ссылкой на одного атлетов (это Легрейд, что ли?). Мелони, Ковентри, где презервативы?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Для участников соревнований было предусмотрено около 10 тыс. презервативов. Для сравнения, на летних Олимпийских играх в Париже два года назад организаторы подготовили для атлетов порядка 300 тыс. средств контрацепции.

