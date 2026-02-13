«Остаётся только аплодировать». Эбба Андерссон — о победе Карлссон в разделке на ОИ
Поделиться
Призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон прокомментировала победу соотечественницы Фриды Карлссон в гонке с раздельного старта на 10 км на Олимпийских играх – 2026 в Италии.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
12 февраля 2026, четверг. 15:00 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
22:49.2
2
Эбба Андерссон
Швеция
+46.6
3
Джессика Диггинс
США
+49.7
«Фрида действительно находится на отдельном уровне. Остаётся только аплодировать. Это просто безумие. Знаю, что часто мы можем бороться почти на равных, но пока на этих Олимпийских играх разрыв между нами довольно большой», – приводит слова Андерссон SVT.
Для 26-летней Карлссон победа в гонке с раздельного старта стала второй на Олимпийских играх – 2026. Ранее она одержала победу в скиатлоне.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 февраля 2026
-
12:00
-
11:57
-
11:55
-
11:51
-
11:33
-
11:21
-
11:11
-
11:10
-
11:06
-
10:54
-
10:52
-
10:46
-
10:45
-
10:40
-
10:31
-
10:30
-
10:30
-
10:24
-
10:20
-
10:16
-
10:13
-
10:08
-
10:06
-
10:05
-
10:00
-
09:59
-
09:57
-
09:56
-
09:45
-
09:42
-
09:40
-
09:34
-
09:31
-
09:30
-
09:30