«Остаётся только аплодировать». Эбба Андерссон — о победе Карлссон в разделке на ОИ

Призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон прокомментировала победу соотечественницы Фриды Карлссон в гонке с раздельного старта на 10 км на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

«Фрида действительно находится на отдельном уровне. Остаётся только аплодировать. Это просто безумие. Знаю, что часто мы можем бороться почти на равных, но пока на этих Олимпийских играх разрыв между нами довольно большой», – приводит слова Андерссон SVT.

Для 26-летней Карлссон победа в гонке с раздельного старта стала второй на Олимпийских играх – 2026. Ранее она одержала победу в скиатлоне.