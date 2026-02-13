Скидки
Татьяна Тарасова будет комментировать произвольные программы мужчин на Олимпиаде-2026

Комментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментирует произвольные программы мужчин в Okko. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра. В студию перед произвольной программой придёт Илья Авербух, а Даниил Глейхенгауз обсудит медальные итоги мужского одиночного турнира.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Не началось

Старт прокатов произвольных программ мужчин на Олимпиаде назначен на 21:00 мск. Российский фигурист Пётр Гуменник выступит в предпоследней разминке. Согласно стартовому протоколу, время выхода россиянина на лёд – 23:13 мск.

В короткой программе Гуменник набрал 86,72 балла и занял промежуточное 12-е место. Лидером короткой программы является американец Илья Малинин (108,16).

