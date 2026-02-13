Скидки
Дисквалификация итальянской биатлонистки Пасслер за допинг перед Олимпиадой-2026 отменена

Национальный апелляционный суд Италии удовлетворил апелляцию биатлонистки Ребекки Пасслер на временное отстранение из-за положительного теста на летрозол, который спортсменка сдала во внесоревновательный период, об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных видов спорта Италии (FISI). Ранее биатлонистку отстранили от участия в Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Суд признал, что препарат попал в организм спортсменки непреднамеренно в результате пищевого загрязнения продуктов. Благодаря данному решению суда Пасслер может вернуться в состав олимпийской сборной Италии с 16 февраля и принять участие в оставшихся гонках Олимпийских игр — 2026.

Ребекке Пасслер 24 года. Её лучшим результатом на Кубке мира является 11-е место в личной гонке.
Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

