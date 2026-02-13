В какое время Илья Малинин выйдет на лёд на Олимпиаде в Милане 13 февраля

Сегодня, 13 февраля, двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин представит свою произвольную программу в рамках соревнований мужчин на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Начало соревнований мужчин назначено на 21:00 мск. Малинин выступит последним в заключительной разминке, он выйдет на лёд в 00:48 мск.

В прямом эфире произвольную программу Ильи Малинина на Олимпиаде-2026 покажет платформа Okko.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований мужчин в ПП на Олимпиаде-2026.

По итогам короткой программы Малинин показал лучший результат. Спортсмен чисто исполнил четверной флип, тройной аксель и каскад четверной лутц – тройной тулуп. Его прокат судьи оценили в 108,16 балла. Действующий чемпион России Пётр Гуменник в короткой программе занял 12-е место.