Чемпионка ОИ Бризи Джонсон обручилась после схода в супергиганте на Играх-2026
Олимпийская чемпионка — 2026 в скоростном спуске американская горнолыжница Бризи Джонсон получила предложение руки и сердца после того, как сошла с соревнований в супергиганте на Играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Женщины. Супергигант
12 февраля 2026, четверг. 13:30 МСК
Окончено
1
Федерика Бриньоне
Италия
1:23.41
2
Роман Мирадоли
Франция
+0.41
3
Корнелия Хюттер
Австрия
+0.52
Фото: Личный архив Бризи Джонсон
«Ребята… Знакомьтесь — Коннор! Мой бывший парень! И нынешний жених! Спасибо всем, кто сделал этот момент возможным. Это было всё, о чём я когда-либо мечтала, как и Коннор!» – написала Джонсон в социальной сети.
Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывают 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.
