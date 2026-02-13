Чемпионка ОИ Бризи Джонсон обручилась после схода в супергиганте на Играх-2026

Олимпийская чемпионка — 2026 в скоростном спуске американская горнолыжница Бризи Джонсон получила предложение руки и сердца после того, как сошла с соревнований в супергиганте на Играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Фото: Личный архив Бризи Джонсон

«Ребята… Знакомьтесь — Коннор! Мой бывший парень! И нынешний жених! Спасибо всем, кто сделал этот момент возможным. Это было всё, о чём я когда-либо мечтала, как и Коннор!» – написала Джонсон в социальной сети.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывают 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.