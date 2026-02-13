Александр Жулин: место Гуменника в тройке на Олимпиаде — это была бы прямо мечта

Заслуженный тренер России, серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин рассказал, что для него место в тройке призёров российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) было бы мечтой.

«Если Пётр исполнит всё, что написал в контенте, у него приличные шансы занять приличное место. Судя по тому, что сейчас он 12-й, место в шестёрке будет хорошим результатом. Место в тройке — это была бы прямо мечта. Тяжело будет попасть в тройку, хотя я желаю, чтобы это случилось. Надеюсь, ему будет легко кататься, потому что сейчас нет груза давления. Пётр может рисковать. Какая разница, если ты на 12-м месте? Надо рисковать. Я ему желаю успехов», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.