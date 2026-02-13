Непряева рассказала, что ей писали болельщики после интервью о критике в России

Обладательница Кубка России – 2024/2025 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева рассказала, что мнение недоброжелателей никак не сказывается на её психологическом состоянии. Ранее после квалификации спринта на Олимпийских играх — 2026 в Италии Непряева сказала, что в России есть люди, которые считают её участие на Играх незаслуженным.

«Мне стали так писать, как будто я умирать собралась. На самом деле, мы тогда просто общались, не было такого, что я жаловалась. Получаю огромное количество поддержки. Просто был разговор, что есть такая категория болельщиков, а раздули так, словно я сейчас на себя руки наложу. Даже такие сообщения получала: «Всё хорошо, только не умирай».

На самом деле, у меня всё прекрасно, просто трезво оцениваю обстановку. Просто понимаю, что есть такие люди. Они меня никак не касаются. Поддержки хватает — я тут стою на старте, а на трибуне кричат: «Даша, Даша!». У меня много болельщиков, просто тогда речь шла про хейтеров, до которых мне дела нет», — приводит слова Непряевой ТАСС.