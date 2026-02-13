Скидки
Сорин рассказал, как отсутствие международных стартов сказалось на российских лыжниках

Сорин рассказал, как отсутствие международных стартов сказалось на российских лыжниках
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался, как сказывается отсутствие международных стартов на российских лыжниках. Для участия в международных турнирах россиянам необходимо получить нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Сейчас его имеют российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв, которые принимают участие в Олимпийских играх – 2026 в Италии.

«Отсутствие международных стартов, безусловно, сказывается на всех спортсменах, не только на Савелии и Дарье. Все спортсмены, которые начнут участвовать в международных стартах на другом снегу, с более высокой конкуренцией в определённый момент будут испытывать какие-то сложности. Будут допускать ошибки. Надеюсь, что на этих ошибках будут учиться», – приводит слова Сорина ТАСС.

