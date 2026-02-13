Сорин рассказал, как отсутствие международных стартов сказалось на российских лыжниках

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался, как сказывается отсутствие международных стартов на российских лыжниках. Для участия в международных турнирах россиянам необходимо получить нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Сейчас его имеют российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв, которые принимают участие в Олимпийских играх – 2026 в Италии.

«Отсутствие международных стартов, безусловно, сказывается на всех спортсменах, не только на Савелии и Дарье. Все спортсмены, которые начнут участвовать в международных стартах на другом снегу, с более высокой конкуренцией в определённый момент будут испытывать какие-то сложности. Будут допускать ошибки. Надеюсь, что на этих ошибках будут учиться», – приводит слова Сорина ТАСС.