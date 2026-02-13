Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёрлинг. Германия — Италия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Биатлонистка Пасслер прокомментировала допуск к Олимпиаде после снятия отстранения

Биатлонистка Пасслер прокомментировала допуск к Олимпиаде после снятия отстранения
Комментарии

Итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер прокомментировала удовлетворительное решение итальянского суда по вопросу её отстранения от Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо из-за положительного допинг теста.

«Это были очень трудные дни. Я всегда верила в свою добросовестность. Благодарю всех, кто меня поддерживал — от адвокатов, которые вели моё дело, до Итальянской федерации зимних видов спорта, моих семьи и друзей. Теперь я наконец могу сосредоточиться на биатлоне на 100%», – приводит слова Пасслер пресс-служба Федерации лыжных видов спорта Италии (FISI)

24-летняя Пасслер сдала положительный тест на летрозол во внесоревновательный период и была исключена из состава сборной Италии на Олимпиаду-2026. Суд признал, что препарат попал в организм спортсменки непреднамеренно в результате пищевого загрязнения продуктов. Благодаря данному решению суда Пасслер может вернуться в состав олимпийской сборной Италии с 16 февраля и принять участие в оставшихся гонках Олимпийских игр — 2026.

Материалы по теме
Дисквалификация итальянской биатлонистки Пасслер за допинг перед Олимпиадой-2026 отменена
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android