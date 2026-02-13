Биатлонистка Пасслер прокомментировала допуск к Олимпиаде после снятия отстранения

Итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер прокомментировала удовлетворительное решение итальянского суда по вопросу её отстранения от Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо из-за положительного допинг теста.

«Это были очень трудные дни. Я всегда верила в свою добросовестность. Благодарю всех, кто меня поддерживал — от адвокатов, которые вели моё дело, до Итальянской федерации зимних видов спорта, моих семьи и друзей. Теперь я наконец могу сосредоточиться на биатлоне на 100%», – приводит слова Пасслер пресс-служба Федерации лыжных видов спорта Италии (FISI)

24-летняя Пасслер сдала положительный тест на летрозол во внесоревновательный период и была исключена из состава сборной Италии на Олимпиаду-2026. Суд признал, что препарат попал в организм спортсменки непреднамеренно в результате пищевого загрязнения продуктов. Благодаря данному решению суда Пасслер может вернуться в состав олимпийской сборной Италии с 16 февраля и принять участие в оставшихся гонках Олимпийских игр — 2026.