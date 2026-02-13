«Мы сможем дать бой шведкам». Венг — о предстоящей эстафете на Олимпиаде-2026

Бронзовый призёр Олимпиады-2014, пятикратная чемпионка мира норвежская лыжница Хейди Венг заявила, что представительницы Норвегии могут обойти шведок в эстафете на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Я всё ещё чувствую себя 23-летней. Или будто не так давно начала. Но мне 34, я пробежала немало гонок. Так что если кому-то и нужно взять ответственность, то мне на этот раз. Сейчас я в лучшей форме, чем была на ЧМ в Тронхейме. Верю, что мы сможем дать бой шведкам в эстафете», — приводит слова Венг VG.

Хейди Венг на Олимпийских играх в Италии в гонке с раздельным стартом свободным стилем заняла пятое место. Победительницей стала Фрида Карлссон из Швеции.