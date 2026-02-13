Авербух: у Гуменника один из сильнейших контентов, таких нет у тех, кто перед ним

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух поделился ожиданиями от выступления россиянина Петра Гуменника в произвольной программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Ожидания самые позитивные. Очень надеюсь, что Пётр покажет программу на высочайшем уровне, как он уже это показывал в нынешнем сезоне, и даже лучше. Он блестяще прокатывал эту программу в финале Гран-при России в прошлом году. Шансы, безусловно, есть, надо бороться.

Несмотря на 12-е место, всё очень близко и в зоне досягаемости. У Петра один из самых сильных, сложнейших контентов, таких и рядом нет у тех, кто сейчас стоит перед ним. Всё в руках Петра, пожелаем ему удачи. Слава богу, программа под ту музыку, под которую я её ставил. Всё должно быть хорошо», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.