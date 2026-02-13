Скидки
Кёрлинг. Германия — Италия
Смотреть трансляцию
23:20 Мск
Олимпиада 2026

Прямая онлайн-трансляция гонки Савелия Коростелёва на Олимпиаде в Милане 13 февраля началась

Прямая трансляция гонки Савелия Коростелёва на Олимпиаде в Милане 13 февраля началась
Комментарии

Сегодня, 13 февраля, российский лыжник Савелий Коростелёв вступает в борьбу за медаль на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Стартовый номер россиянина — 70-й, он стартует в 14:20 мск.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
13 февраля 2026, пятница. 13:45 МСК
Идёт
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
20:36.2
2
Матис Делож
Франция
+4.9
3
Эйнар Хедегарт
Норвегия
+14.0

Посмотреть соревнования можно на онлайн-платформе Okko. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки. За событиями также можно следить в Live-трансляции.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олипиаде-2026 в нейтральном статусе.

Комментарии
