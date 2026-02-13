Скидки
Олимпиада 2026

Охрана Снуп Догга вступила в конфликт с трёхкратной олимпийской чемпионкой Тиммер на ОИ

Охрана американского рэпера и актёра Снуп Догга вступила в конфликт с трёхкратной олимпийской чемпионкой, конькобежкой Марианне Тиммер из Нидерландов. Об этом сообщает Daily Mail.

По сообщению источника, когда Снуп Догга выводили из переполненного стадиона конькобежного спорта в Милане после просмотра дистанции 1000 м, а его охранники оттолкнули Тиммер, пока она ждала группу атлетов для интервью.

«Cтояла у стены, а один охранник толкнул меня ещё ближе. Cказала: «Веди себя нормально», это же огромный зал, метра четыре в ширину. Но он вернулся, и я спросила: «Что? Мне сквозь стену проходить?» Он снова полез на меня. Тогда я огрызнулась: «Я тут не Снупа Догга жду, а Еннинга де Бо. Мы хотим увидеть Юпа Веннемарса, поговорить с Кьелдом Нёйсом».

Мы видели, как нидерландца грубо уволокли с трибун какие-то громилы-охранники. Прямо представила, как меня за шкирку хватают и выкидывают. Это была бы история!» — сказала Тиммер.

