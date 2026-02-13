Скидки
Олимпиада 2026

Мексиканка Шлепер установила уникальное достижение для горнолыжного спорта на ОИ

Мексиканка Шлепер установила уникальное достижение для горнолыжного спорта на ОИ
Комментарии

46-летняя мексиканка Сара Шлепер стала первой спортсменкой, которая приняла участие в семи Олимпийских играх в горнолыжном спорте. Шлепер выступила в супергиганте на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо и заняла 26-е место, проиграв победительнице итальянке Федерике Бриньоне 7,46 секунды.

Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Женщины. Супергигант
12 февраля 2026, четверг. 13:30 МСК
Окончено
1
Федерика Бриньоне
Италия
1:23.41
2
Роман Мирадоли
Франция
+0.41
3
Корнелия Хюттер
Австрия
+0.52

Шлепер впервые приняла участие в Олимпиаде в японском Нагано-1998, где соревновалась в гигантском слаломе, но не смогла завершить спуск. Свой лучший результат мексиканка продемонстрировала на Играх в Турине-2006, где стала 10-й в слаломе. Кроме того, Шлепер 11 раз участвовала в чемпионатах мира по горнолыжному спорту. Свою единственную победу на этапах Кубка мира она одержала в 2005 году.

Отметим, в турнире горнолыжников также должен принять участие 18-летний сын Шлепер Лассе Хахиола, который будет соревноваться в слаломе.

