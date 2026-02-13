Мексиканка Шлепер установила уникальное достижение для горнолыжного спорта на ОИ

46-летняя мексиканка Сара Шлепер стала первой спортсменкой, которая приняла участие в семи Олимпийских играх в горнолыжном спорте. Шлепер выступила в супергиганте на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо и заняла 26-е место, проиграв победительнице итальянке Федерике Бриньоне 7,46 секунды.

Шлепер впервые приняла участие в Олимпиаде в японском Нагано-1998, где соревновалась в гигантском слаломе, но не смогла завершить спуск. Свой лучший результат мексиканка продемонстрировала на Играх в Турине-2006, где стала 10-й в слаломе. Кроме того, Шлепер 11 раз участвовала в чемпионатах мира по горнолыжному спорту. Свою единственную победу на этапах Кубка мира она одержала в 2005 году.

Отметим, в турнире горнолыжников также должен принять участие 18-летний сын Шлепер Лассе Хахиола, который будет соревноваться в слаломе.