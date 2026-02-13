Хирург-ортопед рассказал, как долго Линдси Вонн будет восстанавливаться после травмы на ОИ

Французский хирург-ортопед Николя Бодрие, работающий в том числе с Национальным институтом спорта, экспертизы и производительности (INSEP), рассказал о дальнейшем развитии событий для олимпийской чемпионки 2010 года, двукратной чемпионки мира американки Линдси Вонн после травмы на Олимпийских играх в Италии.

«Судя по публикациям самой лыжницы и фотографиям, это очень серьёзные повреждения, потребовавшие установки внешнего фиксатора. Вероятно, имелись несколько костных фрагментов (коммунитивный перелом). Возможно, также поражение кожи, нервов или мышц, что усугубляет тяжесть травмы.

Является ли внешний фиксатор обычным для спортсмена? Это техника чаще используется в Италии и России. Во Франции предпочитают внутрикостные штифты или пластины. Армия в экстренных ситуациях может устанавливать внешний фиксатор в первую очередь, но во Франции его обычно позже снимают и заменяют внутренней фиксацией.

В целом, молодому человеку около 25 лет, профессиональному спортсмену без внешнего фиксатора требуется около года, прежде чем возобновить спортивную деятельность после этого типа травмы», — приводит слова Бодрие L'Équipe.