Бьорндален заявил, что Клебо обойдёт его, Бьорген и Дэли по числу золотых медалей на ОИ

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален заявил, что его соотечественник Йоханнес Клебо обойдёт его и Марит Бьорген с Бьорном Дэли по числу золотых медалей на зимних Играх.

«Хорошо, что появился тот, кто бросает вызов рекорду. Здорово, что ему это удаётся, ведь он величайший лыжник в истории. Йоханнес превзойдёт [достижение] уже на этих Играх. Клебо силён во всех аспектах. Его знали как спринтера, но теперь он хорош и в гонках с раздельным стартом. Я бы хотел, чтобы он выступил ещё на одной Олимпиаде и, возможно, приблизился к Фелпсу, но для этого ему придётся серьёзно постараться», — приводит слова Бьорндалена VG.