Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёрлинг. Германия — Италия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Бьорндален заявил, что Клебо обойдёт его, Бьорген и Дэли по числу золотых медалей на ОИ

Бьорндален заявил, что Клебо обойдёт его, Бьорген и Дэли по числу золотых медалей на ОИ
Комментарии

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален заявил, что его соотечественник Йоханнес Клебо обойдёт его и Марит Бьорген с Бьорном Дэли по числу золотых медалей на зимних Играх.

«Хорошо, что появился тот, кто бросает вызов рекорду. Здорово, что ему это удаётся, ведь он величайший лыжник в истории. Йоханнес превзойдёт [достижение] уже на этих Играх. Клебо силён во всех аспектах. Его знали как спринтера, но теперь он хорош и в гонках с раздельным стартом. Я бы хотел, чтобы он выступил ещё на одной Олимпиаде и, возможно, приблизился к Фелпсу, но для этого ему придётся серьёзно постараться», — приводит слова Бьорндалена VG.

Материалы по теме
Седьмой день Олимпиады-2026. Коростелёв без медали, Клебо догнал Бьорндалена! LIVE
Live
Седьмой день Олимпиады-2026. Коростелёв без медали, Клебо догнал Бьорндалена! LIVE
Коростелёв проиграл разделку! А Клебо стал восьмикратным чемпионом ОИ! LIVE
Live
Коростелёв проиграл разделку! А Клебо стал восьмикратным чемпионом ОИ! LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android