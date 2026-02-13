Норвежская лыжница Шистад завершила выступления на ОИ-2026 после пятого места в спринте

Серебряный призёр чемпионата мира по лыжным гонкам норвежка Кристине Шистад не примет участие в оставшихся стартах на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, сообщает TV2.no. Шистад не попала в состав сборной Норвегии на командную спринтерскую гонку, которая пройдёт 18 февраля.

«Мне показалось, что она почувствовала облегчение после этой новости и подумала, что приятно вернуться домой, вместо того чтобы находиться здесь и ждать», – приводит слова руководителя сборной Норвегии Пера Элиаса Кальфосса SVT со ссылкой на TV2. no.

Кристине Шистад приняла участие в спринтерской классической личной гонке на Олимпиаде-2026, она заняла пятое место в финальном забеге.