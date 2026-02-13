Пётр Гуменник попал в список лучших образов Олимпиады-2026 по версии итальянского Vogue

Итальянский Vogue проводит голосование на лучший образ Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия). Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник попал в список 15 лучших образов с костюмом для короткой программы.

«Пётр Гуменник, российский фигурист из команды индивидуальных нейтральных атлетов, повторяет цветочный тренд, замеченный на недавних показах мод. Как? С помощью драматической полупрозрачной блузы с пышными рукавами, покрытой каскадом красных цветов, которые добавляют яркости всему образу», — написано в описании к образу Гуменника на сайте итальянского Vogue.

В список лучших образов среди фигуристов вошли костюмы Михаила Шайдорова, Ильи Малинина и Стивена Гоголева для коротких программ, образы Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса в произвольном танце личного турнира и с американским флагом на церемонии награждения командного турнира и розовое боди Лоранс Фурнье Бодри по мотивам наряда Мадонны.