Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёрлинг. Германия — Италия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Пётр Гуменник попал в список лучших образов Олимпиады-2026 по версии итальянского Vogue

Пётр Гуменник попал в список лучших образов Олимпиады-2026 по версии итальянского Vogue
Комментарии

Итальянский Vogue проводит голосование на лучший образ Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия). Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник попал в список 15 лучших образов с костюмом для короткой программы.

«Пётр Гуменник, российский фигурист из команды индивидуальных нейтральных атлетов, повторяет цветочный тренд, замеченный на недавних показах мод. Как? С помощью драматической полупрозрачной блузы с пышными рукавами, покрытой каскадом красных цветов, которые добавляют яркости всему образу», — написано в описании к образу Гуменника на сайте итальянского Vogue.

В список лучших образов среди фигуристов вошли костюмы Михаила Шайдорова, Ильи Малинина и Стивена Гоголева для коротких программ, образы Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса в произвольном танце личного турнира и с американским флагом на церемонии награждения командного турнира и розовое боди Лоранс Фурнье Бодри по мотивам наряда Мадонны.

Материалы по теме
Седьмой день Олимпиады-2026. Коростелёв без медали, Клебо догнал Бьорндалена! LIVE
Live
Седьмой день Олимпиады-2026. Коростелёв без медали, Клебо догнал Бьорндалена! LIVE
Наши на Олимпиаде-2026: россияне бьются, несмотря ни на что!
Истории
Наши на Олимпиаде-2026: россияне бьются, несмотря ни на что!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android