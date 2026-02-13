29-летний Йоханнес Клебо стал восьмикратным олимпийским чемпионом
29-летний норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал восьмикратным олимпийским чемпионом. Сегодня, 13 февраля, он победил в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
13 февраля 2026, пятница. 13:45 МСК
Идёт
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
20:36.2
2
Матис Делож
Франция
+4.9
3
Эйнар Хедегарт
Норвегия
+14.0
На Играх норвежец выигрывал золотые медали в спринте (2018, 2022, 2026), командном спринте (2018, 2022), эстафете (2018) и скиатлоне (2026). По количеству побед на Олимпиаде он сравнялся с норвежцами Бьорном Дэли, Марит Бьорген и Уле-Эйнаром Бьорндаленом (у всех по восемь).
Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, мужчины. Результаты:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 20.36,2.
- Матис Делож (Франция) +4,9.
- Эйнар Хедегарт (Норвегия) +14,0.
