29-летний Йоханнес Клебо стал восьмикратным олимпийским чемпионом

29-летний норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал восьмикратным олимпийским чемпионом. Сегодня, 13 февраля, он победил в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

На Играх норвежец выигрывал золотые медали в спринте (2018, 2022, 2026), командном спринте (2018, 2022), эстафете (2018) и скиатлоне (2026). По количеству побед на Олимпиаде он сравнялся с норвежцами Бьорном Дэли, Марит Бьорген и Уле-Эйнаром Бьорндаленом (у всех по восемь).

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, мужчины. Результаты: