Главная Олимпиада 2026 Новости

Йоханнес Клебо сравнялся с Бьорндаленом, Бьёрген и Дели по числу золотых медалей на ОИ

Комментарии

29-летний норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал восьмикратным олимпийским чемпионом, сравнявшись по числу золотых медалей на Играх с соотечественниками Бьорном Дэли, Марит Бьорген и Уле-Эйнаром Бьорндаленом. Сегодня, 13 февраля, он победил в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
13 февраля 2026, пятница. 13:45 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
20:36.2
2
Матис Делож
Франция
+4.9
3
Эйнар Хедегарт
Норвегия
+14.0

Золото в разделке на Играх-2026 стало для Клебо третьим, ранее он выиграл скиатлон и спринт классическим стилем. В рамках Олимпиады в Милане ещё пройдут мужская эстафета, командный спринт и масс-старт на 50 км.

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, мужчины. Результаты:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 20.36,2.
  2. Матис Делож (Франция) +4,9.
  3. Эйнар Хедегарт (Норвегия) +14,0.
