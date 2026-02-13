Йоханнес Клебо сравнялся с Бьорндаленом, Бьёрген и Дели по числу золотых медалей на ОИ

29-летний норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал восьмикратным олимпийским чемпионом, сравнявшись по числу золотых медалей на Играх с соотечественниками Бьорном Дэли, Марит Бьорген и Уле-Эйнаром Бьорндаленом. Сегодня, 13 февраля, он победил в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Золото в разделке на Играх-2026 стало для Клебо третьим, ранее он выиграл скиатлон и спринт классическим стилем. В рамках Олимпиады в Милане ещё пройдут мужская эстафета, командный спринт и масс-старт на 50 км.

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, мужчины. Результаты: