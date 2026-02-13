Йоханнес Клебо выиграл конку с раздельным стартом на Олимпиаде в Милане

29-летний норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он преодолел дистанцию за 20.36,2.

Вторым стал француз Матис Делож (+4,9), а тройку сильнейших замкнул ещё один норвежец Эйнар Хедегарт (+14,0).

По количеству побед на Олимпиаде он сравнялся с норвежцами Бьорном Дэли, Марит Бьорген и Уле-Эйнаром Бьорндаленом (у всех по восемь).

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, мужчины. Результаты: