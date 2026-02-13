Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёрлинг. Германия — Италия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Коростелёв занял 15-е место в разделке на 10 км свободным стилем на ОИ-2026

Коростелёв занял 15-е место в разделке на 10 км свободным стилем на ОИ-2026
Комментарии

Российский лыжник Савелий Коростелёв занял 15-е место в гонке с раздельного старта на 10 км свободным ходом на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. На финише гонки Коростелёв проиграл победителю норвежцу Йоханнесу Клебо 1.06,1 минуты.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
13 февраля 2026, пятница. 13:45 МСК
Идёт
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
20:36.2
2
Матис Делож
Франция
+4.9
3
Эйнар Хедегарт
Норвегия
+14.0

Серебряную награду в гонке завоевал француз Матис Делож, который уступил норвежцу 4,9 секунды, замкнул тройку призёров ещё один норвежский лыжник Эйнар Хедегарт, проигравший на финише победителю 14,0 секунд.

29-летний Клебо в восьмой раз стал олимпийским чемпионом и в третий раз стал чемпионом Олимпийских игр – 2026.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Материалы по теме
Коростелёв проиграл разделку! А Клебо стал восьмикратным чемпионом ОИ! LIVE
Live
Коростелёв проиграл разделку! А Клебо стал восьмикратным чемпионом ОИ! LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android