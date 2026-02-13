Коростелёв занял 15-е место в разделке на 10 км свободным стилем на ОИ-2026

Российский лыжник Савелий Коростелёв занял 15-е место в гонке с раздельного старта на 10 км свободным ходом на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. На финише гонки Коростелёв проиграл победителю норвежцу Йоханнесу Клебо 1.06,1 минуты.
Серебряную награду в гонке завоевал француз Матис Делож, который уступил норвежцу 4,9 секунды, замкнул тройку призёров ещё один норвежский лыжник Эйнар Хедегарт, проигравший на финише победителю 14,0 секунд.
29-летний Клебо в восьмой раз стал олимпийским чемпионом и в третий раз стал чемпионом Олимпийских игр – 2026.
Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.
- 13 февраля 2026
