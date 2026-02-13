Йоханнес Клебо — самый молодой восьмикратный олимпийский чемпион

29-летний норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал самым молодым восьмикратным олимпийским чемпионом. Сегодня, 13 февраля, он победил в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он преодолел дистанцию за 20.36,2.

По числу золотых медалей на зимних Играх Клебо сравнялся с соотечественниками Бьорном Дэли, Марит Бьорген и Уле-Эйнаром Бьорндаленом.

Дэли стал восьмикратным олимпийским чемпионом в возрасте 30 лет, Бьорген и Бьорндален достигли этого результата в 34 года.

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, мужчины. Результаты: