Дмитрий Губерниев: Клебо прыгнул выше головы, а Коростелёв — нет

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу норвежского лыжника Йоханнеса Клебо в раздельной гонке на 10 км свободным ходом на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Это изначально был самый слабый вид для Клебо, но он прыгнул выше головы и снова стал олимпийским чемпионом. Ничто и никто не помешает ему выиграть остальные медали. Коростелёв же показал свой уровень, но не показал уровень Клебо с точки зрения того, что не прыгнул выше головы. Поэтому не смог бороться за высокие места. Фаворитами не были ни Клебо, ни Коростелёв. Теперь будет шанс на марафоне. Считаю, что шансы на медаль не потеряны», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.