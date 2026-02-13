Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёрлинг. Германия — Италия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Дмитрий Губерниев: Клебо прыгнул выше головы, а Коростелёв — нет

Дмитрий Губерниев: Клебо прыгнул выше головы, а Коростелёв — нет
Комментарии

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу норвежского лыжника Йоханнеса Клебо в раздельной гонке на 10 км свободным ходом на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
13 февраля 2026, пятница. 13:45 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
20:36.2
2
Матис Делож
Франция
+4.9
3
Эйнар Хедегарт
Норвегия
+14.0

«Это изначально был самый слабый вид для Клебо, но он прыгнул выше головы и снова стал олимпийским чемпионом. Ничто и никто не помешает ему выиграть остальные медали. Коростелёв же показал свой уровень, но не показал уровень Клебо с точки зрения того, что не прыгнул выше головы. Поэтому не смог бороться за высокие места. Фаворитами не были ни Клебо, ни Коростелёв. Теперь будет шанс на марафоне. Считаю, что шансы на медаль не потеряны», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Седьмой день Олимпиады-2026. Два принципиальных соперника рубятся в хоккее! LIVE
Live
Седьмой день Олимпиады-2026. Два принципиальных соперника рубятся в хоккее! LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android