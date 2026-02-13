Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёрлинг. Германия — Италия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Йоханнес Клебо выиграл третью золотую медаль на Олимпийских играх — 2026

Йоханнес Клебо выиграл третью золотую медаль на Олимпийских играх — 2026
Комментарии

29-летний норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл третью золотую медаль на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Норвежец выиграл гонку с раздельного старта на 10 км свободным ходом, опередив ближайшего преследователя француза Матиса Деложа на 4,9 секунды.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
13 февраля 2026, пятница. 13:45 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
20:36.2
2
Матис Делож
Франция
+4.9
3
Эйнар Хедегарт
Норвегия
+14.0

Для 29-летнего норвежца эта победа стала третьей в рамках Олимпийских игр – 2026. Ранее Клебо выиграл золотые медали в скиатлоне и личном спринте классическим ходом.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывают 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Материалы по теме
Седьмой день Олимпиады-2026. Два принципиальных соперника рубятся в хоккее! LIVE
Live
Седьмой день Олимпиады-2026. Два принципиальных соперника рубятся в хоккее! LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android