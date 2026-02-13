Йоханнес Клебо выиграл третью золотую медаль на Олимпийских играх — 2026
29-летний норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл третью золотую медаль на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Норвежец выиграл гонку с раздельного старта на 10 км свободным ходом, опередив ближайшего преследователя француза Матиса Деложа на 4,9 секунды.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
13 февраля 2026, пятница. 13:45 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
20:36.2
2
Матис Делож
Франция
+4.9
3
Эйнар Хедегарт
Норвегия
+14.0
Для 29-летнего норвежца эта победа стала третьей в рамках Олимпийских игр – 2026. Ранее Клебо выиграл золотые медали в скиатлоне и личном спринте классическим ходом.
Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывают 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.
