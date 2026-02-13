Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёрлинг. Германия — Италия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Гербольдт: в произвольной программе желаю Гуменнику показать всё, что он умеет

Гербольдт: в произвольной программе желаю Гуменнику показать всё, что он умеет
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт пожелала действующему чемпиону России в одиночном катании Петру Гуменнику спокойного проката на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Сегодня, 13 февраля, россиянин представит произвольную программу. Начало назначено на 21:00 мск.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Не началось

«Наверное, от произвольной программы ожиданий никаких. Просто желаю Пете спокойного проката — показать всё, что он умеет. А там будет видно.

Это спорт, это лёд, он скользкий, поэтому всё может быть. Всегда нужно бороться до конца и ставить перед собой самые высокие цели, делать свой контент, исполнять его чисто, а дальше — уже работа судей», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Степахиной.

Материалы по теме
Гуменник пока 12-й, но в произвольной программе ему будет проще? LIVE
Live
Гуменник пока 12-й, но в произвольной программе ему будет проще? LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android