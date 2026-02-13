Гербольдт: в произвольной программе желаю Гуменнику показать всё, что он умеет

Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт пожелала действующему чемпиону России в одиночном катании Петру Гуменнику спокойного проката на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Сегодня, 13 февраля, россиянин представит произвольную программу. Начало назначено на 21:00 мск.

«Наверное, от произвольной программы ожиданий никаких. Просто желаю Пете спокойного проката — показать всё, что он умеет. А там будет видно.

Это спорт, это лёд, он скользкий, поэтому всё может быть. Всегда нужно бороться до конца и ставить перед собой самые высокие цели, делать свой контент, исполнять его чисто, а дальше — уже работа судей», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Степахиной.