Алексей Петухов: верю, что Коростелёву удастся завоевать медаль на ОИ-2026

Чемпион мира по лыжным гонкам Алексей Петухов поделился мнением о медальных перспективах российского лыжника Савелия Коростелёва на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Насколько знаю, основной акцент делают на гонку 50 км. Эти гонки он любит, может цепляться. Савелий это продемонстрировал на 20 км. Но гонка непростая. Думаю, для него 50 км должны быть самыми интересными. Верю, что Савелию удастся завоевать медаль», — сказал Петухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее Коростелёв стал четвёртым в скиатлоне, а также занял 15-е место в раздельной гонке на 10 км свободным ходом.