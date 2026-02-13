Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Петухов: для Коростелёва это первая Олимпиада, он проявляет себя достойный бойцом

Комментарии

Бронзовый призёр Олимпиады-2010 в командном спринте Алексей Петухов высказался о результатах россиянина Савелия Коростелёва на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Савелий проявляет себя достойным бойцом. Это его первая Олимпиада, много внимания. Это психологическая ответственность. У Савелия всё хорошо, тому пример 20 километров в скиатлоне, где он мог бы заехать на бронзу при нормальной тактике.

Где-то не получается в спринтах или в разделке. Но разделки он бегал хорошо даже на тех же Кубках мира в классических гонках. В коньковых раздельных гонках он не выделялся. В сегодняшней гонке ему не хватало свежести. На первом подъёме он терпел — это было видно по его гримасе. Может, это связано и с дальним номером. Тут совокупность факторов», — сказал Петухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

