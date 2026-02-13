«Ты тоже был жёстким на финише». Клебо помог Хедегарту снять лыжи после финиша на ОИ

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо после финиша в гонке с раздельным стартом свободным стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии вышел поддержать своего соотечественника Эйнара Хедегарта. Он помог снять ему лыжи и отбил кулачок.
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
Между Клебо и Хедегартом состоялся интересный диалог:
Хедегарт: Каков результат?
Клебо: Третье место.
Хедегарт: Поздравляю, ты выиграл.
Клебо: Классно.
Хедегарт: Снимешь с меня лыжи? Я никогда так не уставал.
Клебо: Ты тоже был жёстким на финише.
Хедегарт: Я был так вымотан, — приводит слова спортсменов NRK.
Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, мужчины. Результаты:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 20.36,2.
- Матис Делож (Франция) +4,9.
- Эйнар Хедегарт (Норвегия) +14,0.