Кёрлинг. Германия — Италия
23:20 Мск
«Ты тоже был жёстким на финише». Клебо помог Хедегарту снять лыжи после финиша на ОИ

Комментарии

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо после финиша в гонке с раздельным стартом свободным стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии вышел поддержать своего соотечественника Эйнара Хедегарта. Он помог снять ему лыжи и отбил кулачок.

Фото: Скриншот из трансляции

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
13 февраля 2026, пятница. 13:45 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
20:36.2
2
Матис Делож
Франция
+4.9
3
Эйнар Хедегарт
Норвегия
+14.0

Между Клебо и Хедегартом состоялся интересный диалог:

Хедегарт: Каков результат?
Клебо: Третье место.
Хедегарт: Поздравляю, ты выиграл.
Клебо: Классно.
Хедегарт: Снимешь с меня лыжи? Я никогда так не уставал.
Клебо: Ты тоже был жёстким на финише.
Хедегарт: Я был так вымотан, — приводит слова спортсменов NRK.

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, мужчины. Результаты:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 20.36,2.
  2. Матис Делож (Франция) +4,9.
  3. Эйнар Хедегарт (Норвегия) +14,0.
Календарь Олимпийских игр
Коростелёв не смог побороться с лидерами в коньковой разделке на Олимпиаде. Клебо — король
