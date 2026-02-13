«Люди сомневались, должен ли я бежать». Клебо — о победе в разделке свободным стилем на ОИ

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Это особенная и масштабная дистанция. Та, о которой я больше всего думал и к которой больше стремился. Я был наименее вероятным кандидатом на этой дистанции, люди даже сомневались, должен ли я бежать её и заслужил ли это. Приятно, когда я наконец-то могу приехать на лыжную гонку со свежими ногами и справиться с ней», — приводит слова Клебо NRK.

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, мужчины. Результаты: