Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёрлинг. Германия — Италия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Люди сомневались, должен ли я бежать». Клебо — о победе в разделке свободным стилем на ОИ

«Люди сомневались, должен ли я бежать». Клебо — о победе в разделке свободным стилем на ОИ
Комментарии

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
13 февраля 2026, пятница. 13:45 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
20:36.2
2
Матис Делож
Франция
+4.9
3
Эйнар Хедегарт
Норвегия
+14.0

«Это особенная и масштабная дистанция. Та, о которой я больше всего думал и к которой больше стремился. Я был наименее вероятным кандидатом на этой дистанции, люди даже сомневались, должен ли я бежать её и заслужил ли это. Приятно, когда я наконец-то могу приехать на лыжную гонку со свежими ногами и справиться с ней», — приводит слова Клебо NRK.

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, мужчины. Результаты:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 20.36,2.
  2. Матис Делож (Франция) +4,9.
  3. Эйнар Хедегарт (Норвегия) +14,0.
Календарь Олимпийских игр
Материалы по теме
Коростелёв не смог побороться с лидерами в коньковой разделке на Олимпиаде. Клебо — король
Коростелёв не смог побороться с лидерами в коньковой разделке на Олимпиаде. Клебо — король
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android