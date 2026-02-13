Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёрлинг. Германия — Италия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«По-особенному уникально». Малинин — о проживании в Олимпийской деревне на Играх-2026

«По-особенному уникально». Малинин — о проживании в Олимпийской деревне на Играх-2026
Комментарии

Олимпийский чемпион – 2026 в командных соревнованиях по фигурному катанию американский фигурист Илья Малинин рассказал о своих впечатлениях от проживания в Олимпийской деревне на Играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

– Если говорить об Олимпийской деревне, как тебе там? Как обстановка, еда, свободное время? Что-нибудь интересное происходит?
– Это занятный опыт. Когда ты впервые на Олимпиаде, ты стараешься как можно больше времени проводить в Олимпийской деревне, потому что настолько это уникально и по-особенному, это очень важный момент. Плюс мы все едины. Мы все приехали соревноваться, побеждать, доказывать, что у нас одна цель и задача, – сказал Малинин в интервью Okko.

Материалы по теме
Малинин — о встрече со Снуп Доггом: один из самых позитивных ребят, что я встречал
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android