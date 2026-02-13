«По-особенному уникально». Малинин — о проживании в Олимпийской деревне на Играх-2026

Олимпийский чемпион – 2026 в командных соревнованиях по фигурному катанию американский фигурист Илья Малинин рассказал о своих впечатлениях от проживания в Олимпийской деревне на Играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

– Если говорить об Олимпийской деревне, как тебе там? Как обстановка, еда, свободное время? Что-нибудь интересное происходит?

– Это занятный опыт. Когда ты впервые на Олимпиаде, ты стараешься как можно больше времени проводить в Олимпийской деревне, потому что настолько это уникально и по-особенному, это очень важный момент. Плюс мы все едины. Мы все приехали соревноваться, побеждать, доказывать, что у нас одна цель и задача, – сказал Малинин в интервью Okko.